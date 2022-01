Rainha de Bateria da União da Ilha, Juliana Souza - Divulgação

Publicado 05/01/2022 11:25

Rio - A rainha de bateria da União da Ilha, Juliana Souza, confirmou, através de sua assessoria de imprensa, que testou positivo para covid-19 pela segunda vez. A pouco mais de um mês do carnaval, a musa, teve o teste confirmado confirmada na noite desta terça-feira, 04, e avisou sobre o resultado, pelas redes sociais, para alertar a todos que tiveram contato com ela durante as festividades de fim de ano, para que também façam o teste.