Lexa prestigia a mãe, Darlin Ferrattry, no ensaio de rua da escola de samba Império Serrano, no Parque Madureira, na Zona Norte do Rio, na noite desta terça-feira - Ag. News

Publicado 05/01/2022 14:22 | Atualizado 05/01/2022 14:22

Rio - A cantora Lexa vai levar o show completo do "Bloco Sapequinha", comandado por ela no Carnaval de São Paulo, para o "Bloco do Saí, Hétero!", no dia 16 de Janeiro, na quadra da Unidos da Tijuca, na Zona Norte do Rio.

A artista também vai se apresentar com os ritmistas da escola de samba, da qual é rainha de bateria, durante a realização do evento e o desfile do bloco. "É um bloco feito para todas as pessoas, mas sem opressões de orientação sexual, gênero e raça", dizem os fundadores do bloco, Eva Lorrainy, Victor Ribeiro e Eduardo Souza.