Inscrição é feita na quadra da escola, em São CristóvãoDivulgação

Publicado 10/01/2022 15:11

Rio - O Paraíso do Tuiuti ainda tem vagas para os interessados em desfilar nas alas da comunidade. O cadastramento é feito todas às segundas, a partir das 18h, na quadra da agremiação. É preciso levar documentos como RG, CPF, comprovante de residência, comprovante da vacinação contra covid-19, e uma foto 3×4. A taxa da matrícula é de R$ 120 (com direito à camisa do enredo).

Logo após o cadastro, a partir das 19h, a agremiação continuará com os ensaios de canto com o samba do Carnaval 2022. O treino desta segunda-feira (10) vai ocorrer na quadra da escola. Seguindo a orientação das autoridades sanitárias do município do Rio, os ensaios de rua foram suspensos. A preparação ao ar livre vai retornar assim que novas determinações forem editadas.

Neste ano, o Tuiuti será a primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval. O enredo da agremiação é “Ka ríba tí ÿe – Que nossos caminhos se abram”, do carnavalesco Paulo Barros. A quadra da escola fica localizada no Campo de São Cristóvão, 33, no bairro de São Cristóvão.