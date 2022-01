Dandara Mariana - Marcio Farias/Reprodução

Publicado 11/01/2022 17:49

Rio - Dandara Mariana é a nova musa do Salgueiro. Cria da Grajaú na Zona Norte do Rio, a atriz confessa que está animada para cruzar Avenida, no Carnaval deste ano. "Passar na Sapucaí depois de um ano de abstinência será épico!", brinca ela, durante um bate-papo exclusivo com O DIA.

A filha de Filha de Romeu Evaristo também destaca que, se depender dela, a vermelha e branca vai levar o título de campeã. "Vamos com tudo: alegria, energia, raça, samba no pé e amor à maior manifestação cultural do planeta: o Carnaval. Vamos com força total para trazer o campeonato para o Salgueiro, que merece. A escola vem fazendo carnavais lindíssimos, nunca perdendo a tradição: desde a escolha dos enredos, importantes e relevantes, aos sambas poéticos e sua estética vermelha e branca inconfundível. Se depender de mim, gritaremos: “É Campeão!”", afirma, empolgada.

A atriz conta que o convite para ser musa da escola partiu do presidente do Salgueiro. "Recebi o convite através do André, Presidente do Salgueiro, que foi muito querido comigo e me fez essa proposta irrecusável de ser musa da escola. Eu não tinha como negar! Sou apaixonada pelo Carnaval e sou salgueirense. Nasci na Tijuca e fui criada no Grajaú, zona norte do Rio de Janeiro. Então, foi uma honra saber que vou estar na avenida junto ao Salgueiro, essa comunidade tão bonita e representativa que sempre levanta questões e fala sobre temas importantes, esse ano: Resistência. Eu e o Salgueiro estamos lado a lado nessa luta e nessa festa! Vai ser lindo!", festeja.