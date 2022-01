Lexa faz show no bloco 'Sai Hétero' na quadra da Unidos da Tijuca

Rio - A cantora Lexa se apresentou no Bloco "Sai, Hétero", na quadra da escola de samba Unidos da Tijuca, na Zona Norte do Rio, na noite deste domingo. O público que estava no local ainda foi surpreendido pela entrada surpresa de ninguém menos que MC Rebecca. As duas cantoras animaram a plateia e colocaram todo mundo pra dançar. No evento, a ex-BBB Ariadna foi coroada como rainha do bloco.

