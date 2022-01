Carnavalesco Bruno de Oliveira e Carolline Cardoso - Divulgação

Publicado 19/01/2022 07:34

Rio - A escola de samba Caprichosos de Pilares ganhou um reforço no seu time de beldades. Carolline Cardoso será musa da agremiação no carnaval de 2022. Apesar de estar desde pequena no carnaval, será a estreia de Carol como musa em uma agremiação.

Vindo de família de fundadores do Império Serrano, Carolline começou no carnaval aos 6 anos na escola mirim Império do Futuro e aos 8 já desfilava na Império Serrano, de onde nunca mais saiu. Em 2015 iniciou sua história como passista na Imperatriz Leopoldinense e no ano seguinte já ingressou na ala do Reizinho de Madureira.

"Será meu primeiro ano como musa. Estou muito feliz com o convite. O sonho de toda passista é se tornar musa ou rainha. Sou amante do carnaval, é onde eu me encontro e me sinto realizada. Será mais um desafio para o próximo carnaval", revelou Carolline.

A jovem esteve presente na quadra da agremiação onde já conversou com o carnavalesco Bruno de Oliveira e recebeu o seu figurino do desfile. Moradora de Pilares, Carolline não vê a hora de estrear na azul e branca, que desfila na terça-feira de carnaval na Intendente Magalhães.