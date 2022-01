Unidos da Tijuca realiza evento de ensaio para a Sapucaí no feriado de São Sebastião - Divulgação

Publicado 19/01/2022 11:02

Rio - Faltando pouco mais de um mês para os desfiles na Sapucaí, a Unidos da Tijuca convida cariocas e turistas para mais um ensaio de quadra nesta quinta-feira, 20, a partir das 19h, com apresentação da Bateria Pura Cadência, do mestre Casagrande.

O enredo da Unidos da Tijuca para o carnaval de 2022 é “Waranã – a reexistência vermelha”, do carnavalesco Jack Vasconcelos, estreante na escola. A letra conta a história da lenda do guaraná e fala da resistência dos povos indígenas no Brasil.A agremiação está recebendo inscrições para o desfile em todos os dias úteis, das 10h às 16h, no barracão da Cidade do Samba. Nas quintas, há um horário de funcionamento alternativo, de 19h às 22h e, por causa daqueles que trabalham durante a semana, a escola montou um plantão aos sábados, das 22h até meia-noite.Restam poucas vagas nas alas da comunidade e, na hora da inscrição, o interessado deve levar uma foto 3x4, comprovante de residência, cópia do RG e comprovante de vacinação contra a Covid-19.