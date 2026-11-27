Minidesfiles de escolas animam público no primeiro dia de comemoração do Dia Nacional do Samba - Eduardo Hollanda / Rio Carnaval

Minidesfiles de escolas animam público no primeiro dia de comemoração do Dia Nacional do SambaEduardo Hollanda / Rio Carnaval

Publicado 27/11/2026 07:00 | Atualizado 27/11/2026 09:19



As 12 escolas de samba do Grupo Especial do Rio apresentam, entre esta sexta-feira (27) e domingo (29), uma prévia dos desfiles do Carnaval 2027 na Cidade do Samba, na Gamboa, Zona Portuária. A programação reúne os chamados minidesfiles, apresentações em formato reduzido que levam à pista os principais segmentos das agremiações. A entrada é gratuita, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

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O evento é organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) em comemoração antecipada ao Dia Nacional do Samba, celebrado em 2 de dezembro. Cada escola terá 40 minutos para desfilar, além de dez minutos reservados ao aquecimento da bateria. A expectativa é de mais de 400 componentes por agremiação.



O que são os minidesfiles e como funcionam?



Diferentemente do desfile oficial na Marquês de Sapucaí, os minidesfiles apresentam uma versão compacta do espetáculo preparado pelas escolas para o Carnaval. A proposta é reunir, em uma pista montada na Cidade do Samba, setores que ajudam a construir a apresentação na Avenida, sem reproduzir toda a estrutura do cortejo competitivo.



O público poderá acompanhar a comissão de frente, os casais de mestre-sala e porta-bandeira, as baterias e suas rainhas, os intérpretes oficiais, as baianas, os passistas, as Velhas Guardas e integrantes das alas de comunidade. As apresentações serão embaladas pelos sambas-enredo escolhidos para o próximo Carnaval.



O formato permite observar diferentes elementos de cada agremiação em uma mesma apresentação. A comissão de frente abre o cortejo, os casais apresentam os pavilhões, enquanto bateria, intérprete e componentes sustentam a execução do samba. Também é uma oportunidade para as escolas mostrarem parte do trabalho artístico e musical desenvolvido durante a preparação para o desfile oficial.



Os minidesfiles não substituem os ensaios técnicos nem as apresentações que valem pontos na Sapucaí. Funcionam como uma mostra pública, em escala menor, do que as comunidades levarão à Avenida em fevereiro.



Formato teve inspiração em São Paulo



Embora os minidesfiles do Grupo Especial na Cidade do Samba tenham ganhado projeção a partir de 2022, o formato já tinha uma referência anterior nas festas de lançamento de sambas-enredo realizadas em São Paulo. A experiência paulistana serviu de inspiração para a criação de uma apresentação semelhante no Rio.



Em dezembro de 2021, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIGA-RJ), responsável pela Série Ouro, organizou na Cidade do Samba um evento de lançamento dos sambas para o Carnaval de 2022 com apresentações reduzidas das 15 agremiações do grupo. A iniciativa foi planejada para aproximar o público dos componentes e dar às escolas um espaço para apresentar suas obras fora do período oficial de desfiles.



A proposta chegou ao Grupo Especial poucos meses depois. Em fevereiro de 2022, quando os desfiles da Sapucaí foram transferidos para abril por causa da pandemia de Covid-19, a Liesa realizou minidesfiles na Cidade do Samba nos dias 26 e 27. A programação permitiu que o Carnaval tivesse uma celebração na época em que tradicionalmente ocuparia a Avenida, mesmo com a mudança do calendário oficial.



A receptividade da experiência levou a Liga a repetir o formato em dezembro daquele ano. Nos dias 3 e 4, as escolas voltaram à Cidade do Samba para celebrar o Dia Nacional do Samba e apresentar os sambas-enredo do Carnaval de 2023. A edição reuniu cerca de 8 mil pessoas, segundo a Liesa.



A partir daí, o encontro passou a fazer parte da programação pré-carnavalesca do Rio, geralmente entre o fim de novembro e o início de dezembro. Ao longo das edições, o evento se firmou como uma oportunidade para o público conhecer parte do espetáculo antes dos ensaios técnicos e dos desfiles oficiais.



Confira a programação dos minidesfiles 2026



As apresentações serão divididas em três noites, com quatro escolas por dia. A programação também terá shows de artistas de samba e pagode.



Sexta-feira (27)



Abertura dos portões às 18h.

Puxadores do Samba, com Wantuir, Tinga, Bruno Ribas, Serginho do Porto e Marquinho Art’Samba;

Shows de Marvvila e Fabinho;

Minidesfiles de União de Maricá, Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti e Vila Isabel.



Sábado (28)



Abertura dos portões às 17h.

Show de Alemão do Cavaco;

Show de Dilsinho;

Minidesfiles de Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Acadêmicos do Salgueiro e Imperatriz Leopoldinense.



Domingo (29)



Abertura dos portões às 17h.

Show de Cacá Nascimento;

Apresentação do grupo Menos É Mais;

Minidesfiles de Portela, Unidos do Viradouro, Acadêmicos do Grande Rio e Estação Primeira de Mangueira.



Serviço: minidesfiles na Cidade do Samba



Evento: Dia Nacional do Samba

Datas: 27, 28 e 29 de novembro de 2026

Local: Cidade do Samba Joãosinho Trinta

Endereço: Rua Rivadávia Corrêa, 60, Gamboa, Zona Portuária do Rio

Entrada: Gratuita, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível

Acesso: Portão da Via Binário do Porto

Abertura dos portões: Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h

Classificação: Crianças menores de 10 anos só poderão entrar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

