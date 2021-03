Por O Dia

Publicado 07/03/2021 12:11 | Atualizado 07/03/2021 12:34

Rio - Depois de beijaço no reality de Anitta viagem ao Caribe , Lipe Ribeiro aumentou os rumores de que está envolvido em um romance com a Poderosa. Neste sábado, o ex-participante de "A Fazenda" postou uma foto ao lado de Mauro Silva, o Painitto, que passa férias com a filha na República Dominicana.