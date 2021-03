Richarlison Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 30/03/2021 13:46 | Atualizado 30/03/2021 13:51

Rio - Richarlison falou sobre os rumores de affair com a cantora Anitta em entrevista ao jornalista Thiago Asmar, no YouTube. O atleta negou ter se envolvido com Anitta, mas não descartou a possibilidade. "Anitta? Rapaz... Não peguei não, velho. Mas se ela quiser, eu pego!", disse.

Júlio Cesar, que também participava da entrevista, perguntou se Richarlison acha Anitta bonita. "Uma deusa", respondeu o atleta. "Imagina, Pombo, você com a Anitta nas revistas", disse Asmar. "Depois que eu ganhar a Copa do Mundo eu pego ela", finalizou o jogador. As declarações de Richarlison sobre Anitta começam a partir dos 46 minutos. Assista abaixo!

Anitta está completando 28 anos nesta terça-feira. A cantora comemorou a data cercada de amigos em uma noitada, em Miami.