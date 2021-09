Ídolo do Botafogo, Jairzinho recebe alta do hospital - Reprodução

Publicado 07/09/2021 08:53 | Atualizado 07/09/2021 10:09

Rio - Jairzinho, ídolo do Botafogo e da seleção na década de 70, recebeu alta nesta segunda (6). O ex-jogador estava internado desde o final de agosto após contrair o vírus da Covid-19. O filho do Furacão, o técnico Jair Ventura, agradeceu a todos que estavam torcendo pela recuperação do pai.

"Passando aqui para comunicar a todos vocês que meu pai chegou em casa, graças a Deus ela venceu essa doença terrível. Agora é continuar o tratamento em casa, mas que bom que ele já está de volta", disse o treinador antes de completar:

"Queria agradecer primeiramente a Deus. Um abraço muito especial ao Dr. Arthur Vianna que tomou conta dele esse tempo todo, a todos os enfermeiros, enfermeiras, enfim, todos que participaram desse momento difícil da vida de todos nós. Agradecer também a todos que mandaram mensagens, ligaram, mandaram energias positivas, amigos com os quais não nos falávamos há anos. Muita gente procurando, orando, e graças a essas energias positivas, às orações, as coisas deram certo. Gratidão por todos vocês", finalizou.

fotogaleria A alta foi confirmada pela assessoria de comunicação do hospital. "O paciente Jair Ventura Filho recebeu alta na tarde desta segunda-feira (06) do Hospital Copa D'Or. Ele ficou internado para se recuperar de uma pneumonia viral causada pelo Covid. Houve boa evolução do quadro e ele irá continuar o tratamento em casa."