Rio - Kim Kardashian, de 43 anos, demonstrou ter aumentado o nível de exigência com os possíveis pretendentes ao pontuar as qualidades que busca em um homem, nesta quinta-feira. A empresária, que está solteira desde o término conturbado de seu casamento com Kanye West , em 2022, afirmou que tem uma "lista longa" de requisitos para o novo parceiro.

"Quero alguém que seja responsável por suas ações. Assuma responsabilidades. Bons dentes. Consiga se virar sozinho", iniciou ela durante a conversa com James Corden, no podcast "This Life of Mine". "Eu não tenho que ser babá o tempo todo. Quero dizer, apenas uma pessoa boa e genuína que é motivada e tem suas próprias motivações na vida também – a lista é tão longa", acrescentou.

Kim, no entanto, alegou que "não está delirando" a ponto de acreditar que exista alguém capaz de "marcar todos os pontos de sua lista". A empresária ainda revelou que não tem certeza se um dia gostaria de casar-se novamente.



"Teve momentos em que eu pensarei: 'Quer saber? Eu entendo que minha vida é muito longa e entendo que é preciso ser uma pessoa muito, muito, muito especial e única para querer lidar com isso. Acho que minha vida é muito divertida e quem entrar na minha vida vai se divertir muito, mas é muito", refletiu.