Deolane posta foto com cordão que pertence a TH, chefe do tráfico na Vila do João, no Complexo da Maré - Reprodução / Redes Sociais

Deolane posta foto com cordão que pertence a TH, chefe do tráfico na Vila do João, no Complexo da MaréReprodução / Redes Sociais

Publicado 16/02/2024 08:09

Rio - A mãe de Deolane Bezerra, Solange, não gostou nada de ver a filha usando o cordão de ouro de Thiago da Silva Folly, conhecido como 'TH', um dos líderes do tráfico na comunidade Vila do João. A advogada e ex-A Fazenda, que está sendo investigada pela Polícia Civil do Rio, levou uma bronca daquelas da matriarca e compartilhou o áudio no Instagram, nesta quinta-feira.

fotogaleria

"Não sei o que tu pensa da sua vida, porque tu já está uma velha e tu pensa que é uma garotinha para ir atrás de baile. Você tem tanta joia, tanta coisa bonita. Você não tem suas coisas? Por que vai usar as coisas dos outros, cordão dos outros?", disse Solange. "Você sabe que tudo que acontece a culpa é da família Bezerra, se passar alguém e roubar um pirulito na praia de uma criança foi uma das irmãs Bezerra que roubou ou a velha Bezerra", completou.

Em suas redes sociais, no início da noite desta quarta-feira, Deolane fez um vídeo onde admitiu que tirou fotos e fez vídeos com o cordão , e explicou a situação. "Fui no Complexo da Maré ontem (terça), estava lá no baile da Disney. Fui bem recebida, não gastei um real. Tirei foto com geral, com cordão, sem cordão, botaram o cordão em mim, tiraram... eu sou isso" comentou a influenciadora, que completou: "Eu vim da favela e eu vou continuar indo. Sabe por quê? Tem pessoas lá que nunca vão poder me ver se eu não for até elas. E eu vou mesmo, sou artista."

Deolane, que desfilou pela Grande Rio na Sapucaí, na madrugada de segunda-feira (12), já retornou para São Paulo, onde reside.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro tenta localizar a advogada para intimá-la a prestar depoimento. Segundo o delegado Rodrigo Coelho, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), caso não seja localizada ou não compareça à especializada por iniciativa própria, a influenciadora pode até ser conduzida pela polícia para prestar depoimento. Ainda segundo Rodrigo, mesmo que Deolane não compareça, ou a instituição não consiga contato, a investigação continuará.

O inquérito foi aberto depois que a influenciadora se filmou com a joia do líder do tráfico. A DRE teve acesso às imagens e vídeos e registrou as informações em um inquérito, já aberto, que investiga o Terceiro Comando Puro (TCP) — facção que controla boa parte das favelas da região.



"Pretendemos entender melhor qual a relação dela com o tráfico local. Quem a convidou, se recebeu presença VIP, se esteve com as lideranças (do crime), se pegou em armas etc. Depois de apurarmos isso é que vamos dar contornos jurídicos, que pode estar entre mera conivência criminosa ou pode implicar na imputação de alguma conduta ilícita", disse o delegado ao DIA.