Na França, Priscila Fantin mostra registros de viagem com o marido - Reprodução / Instagram

Na França, Priscila Fantin mostra registros de viagem com o maridoReprodução / Instagram

Publicado 17/07/2024 08:50 | Atualizado 17/07/2024 08:52

Rio - A atriz Priscila Fantin está viajando pela França com o marido, o também ator Bruno Lopes, e utilizou as redes sociais, na manhã desta quarta-feira (17), para mostrar alguns registros feitos pela cidade de Giverny.



"Na casa (e nos jardins perfeitos) de Monet. A foto cinco diz muito sobre mim", escreveu a artista na legenda da publicação. Na sequência, a atriz está visitando a residência do famoso pintor Claude Monet, com decorações clássicas e paisagens cheias de vegetações diversas e lagos. A quinta imagem mencionada por Priscila é ela tirando um cochilo no meio do passeio.