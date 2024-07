Emma Corrin posa deslumbrante aos pés do Cristo Redentor - Reprodução do Instagram

Publicado 17/07/2024 08:00

Rio - Emma Corrin, estrela do filme 'Deadpool & Wolverine', esteve no Cristo Redentor e compartilhou alguns cliques do passeio no Instagram, nesta terça-feira (15). De vestido preto longo e com transparências, a atriz posou deslumbrante para algumas fotos os pés da estátua, eleita uma das Sete Maravilhas do Mundo. "Rio", escreveu ela na legenda da publicação.

