Lucas Souza Reprodução / Instagram

Publicado 10/09/2024 17:28 | Atualizado 10/09/2024 17:31

Rio - Lucas Souza, de 41 anos, que assumiu ser bissexual recentemente, abriu o jogo sobre o antigo relacionamento com Jaquelline Grohalski e contou que está aberto para um relacionamento com um homem.

fotogaleria

Em entrevista ao Gui Taschetti, o influenciador falou sobre a relação com a ex-namorada. "Foi um relacionamento muito saudável, muito respeitoso. Eu estava em um momento em que não estava me sentindo muito bem com algumas situações, e aí a gente terminou. Depois, resolvi essas questões que eu precisava resolver, tornei público, fiz uma carta aberta. Só que, depois disso, a gente perdeu um pouco do contato, sabe? A gente não chegou a ter uma vida de casal, de ficar em casa, se curtindo; foi tudo muito rápido. Independente de tudo que aconteceu recentemente, não vou falar mal".



Já a possibilidade de um relacionamento com um homem, o influenciador afirmou: "Não descarto a possibilidade, não, é super possível. Mas, no momento, não quero relacionamento; estou focado na minha vida profissional".