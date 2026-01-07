Influenciadora admite erro ao falar sobre amizade de Bruna Marquezine e Sasha - Reprodução / Instagram

“Fiquei em dúvida se faria um vídeo como esse. Até fui aconselhada a não fazer, mas a partir do momento em que eu falhei, magoei, trouxe dano, eu acho que preciso me retratar”, iniciou a influenciadora, que seguiu dizendo que não tem jeito com as palavras e acaba sendo grossa.



“Eu não sou a pessoa que mais sabe usar palavras no mundo, mas estou aqui de coração aberto e vou falar um pouco do que aconteceu. Primeiro, um dos maiores arrependimentos da minha vida é ter feito aquele vídeo.Falei de forma a fazer chacota, de forma grosseira, e até agressiva, de pessoas que eu nem conheço. Não falei da amizade, falei de um comportamento que é muito diferente do meu, por isso me causa estranheza. Não deveria ter falado, não da forma que falei. Fui muito tola, fui leviana”, continuou.



Em seguida, Isabella rebateu as possíveis críticas que poderiam surgir, pelo fato de ter voltado atrás apenas depois de ter viralizado na web e, mais uma vez, reconheceu o erro. “Muito provavelmente vão falar assim: ‘Ah, mas só está arrependida porque veio a público, senão não ia se arrepender’. E vou ser muito humilde e verdadeira de falar. Talvez sim. Eu acho que precisava que isso acontecesse na minha vida”, afirmou.



A influenciadora chegou a dar um exemplo de que guardar segredos faz parte de sua personalidade, mas admitiu que tem dificuldades na forma como fala. “Eu falo muito, eu não sei frear a minha língua, tanto que eu acho que o grande problema não foi a minha opinião em si, foi a forma que foi falada, a agressividade, o jeito, o lugar que foi falado. Não precisava”.



Isabella ainda se defendeu de comentários que a acusaram de querer viralizar na internet falando mal de outras pessoas e aproveitou para explicar o motivo de ter desativado o perfil em que fez o vídeo, que era fechado e possuía poucos seguidores.



“Não é o tipo de mídia que eu quero e nem é bom para o meu trabalho. Eu tinha um outro Instagram, pequeno, de poucos seguidores e fechado. Lá, eu mostrava mais dia a dia, vida, e tal. O vídeo que gravei estava num contexto, não que justifique o meu erro, sobre coisas que me irritam. Alguém gravou a tela e mandou para uma das partes, que divulgou amplamente. Não fiz isso para ter mídia, não é o tipo de mídia que eu quero para mim, de verdade. Não é isso que eu quero para mim, não é dessa forma que eu gostaria de chamar atenção”, disse.



“Fechei os comentários, não porque eu não aguento, mas vocês sabem como as pessoas da internet são. Estão indo comentar em fotos das minhas filhas, dos meus cachorros, do meu marido… gente que não tem nada a ver. Precisei dar essa segurada por segurança e por limites. Quem errou fui eu, não eles. Às vezes entro nas páginas de fofoca e vejo que estão falando de mim, os adjetivos a meu respeito, eu não sou nada daquilo. Eu errei, eu cometi um erro feio, chato e mas isso não não chancela o que eu sou, o meu caráter”, seguiu.



Para finalizar, Isabella falou sobre os adjetivos que vem recebendo desde que o vídeo viralizou e aproveitou para rebater a fala de Xuxa. “Vamos deixar os adjetivos corretos, correspondentes. Falhei, confiei em pessoas que não deveria. Acredito que todos nós já passamos por isso. Fiz uma brincadeira de mau gosto, uma brincadeira feia, mas num grupo pequeno, e fui exposta, amplamente divulgada sem nenhum tipo de permissão, mas até aí tudo bem. Acho que estão no direito”, disse ela, que seguiu.



“Sou amada, sou feliz, não sou uma pessoa invejosa, não sou, de jeito nenhum, uma pessoa frustrada e, mãe, pai, fecha o ouvido, sou muito bem comida, graças a Deus. Apenas fui tola, apenas fui leviana, apenas fui burra e maldosa na forma de falar. Se você nunca fez isso, atira a primeira pedra”, concluiu.