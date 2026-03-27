Hariany Almeida posa de biquíni na neve e recebe elogios: ’Maravilhosa’ - Reprodução / Instagram

Hariany Almeida posa de biquíni na neve e recebe elogios: ’Maravilhosa’Reprodução / Instagram

Publicado 27/03/2026 11:18

Rio - Hariany Almeida movimentou o Instagram, nesta quinta-feira (26), ao compartilhar cliques em que posou de biquíni na neve. A influenciadora digital está aproveitando a viagem na Finlândia com o namorado, irmão de Anitta, Renan Machado, após o casal passar por um perrengue na França.

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Nas baixas temperaturas, a ex-BBB vestiu a peça da sua marca, complementando o look 'inverno verão' com óculos escuros, casaco curto e polainas de pelo. "Vocês pediram", escreveu a influenciadora, na legenda da publicação.

Hariany recebeu muitos elogios, inclusive do namorado. "Você é perfeita", declarou o empresário. Os seguidores também reagiram. "Sempre arrasando", comentou uma admiradora. "Mulher maravilhosa", disse um usuário do Instagram. "Muito linda", exaltou uma internauta. "Gata", expressou outra pessoa.

A tendência do "biquíni na neve" já foi reproduzida por mais famosas, como Giovanna Lancellotti, Luciana Gimenez e a própria Girl From Rio, no audiovisual da música "Loco", lançado nas plataformas digitais em 2022.

Perrengue

Na terça-feira (24), Renan, que estava acompanhado da namorada, enfrentou uma situação delicada ao passar por uma conexão em Paris, na França, após ter a jaqueta, com o passaporte dentro, furtada na área do raio X do aeroporto.