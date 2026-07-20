O primeiro trailer oficial de 'Vingadores: Doutor Destino' ('Avengers: Doomsday') foi lançado pela Marvel Studios - Reprodução / Marvel Studios

O primeiro trailer oficial de 'Vingadores: Doutor Destino' ('Avengers: Doomsday') foi lançado pela Marvel Studios Reprodução / Marvel Studios

Publicado 20/07/2026 12:18 | Atualizado 20/07/2026 13:28

Rio - A Marvel Studios divulgou, nesta segunda-feira (20), o primeiro trailer oficial de "Vingadores: Doutor Destino" ("Avengers: Doomsday"), primeiro filme da franquia desde "Vingadores: Ultimato", lançado em 2019. A prévia apresenta a nova ameaça que reunirá diferentes equipes do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), incluindo os Vingadores, o Quarteto Fantástico e os X-Men.

Doomsday arrives December 18th.



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Entre as principais cenas estão o retorno de personagens clássicos dos X-Men, como o Professor Xavier e Ciclope, além da presença de Namor, Loki e integrantes do Quarteto Fantástico. A prévia também mostra diferentes grupos de heróis aparentemente unidos diante da nova ameaça.

O grande destaque, no entanto, é a primeira aparição do Doutor Destino. Embora o personagem permaneça mascarado durante quase todo o trailer, as imagens revelam um confronto direto com os heróis e sugerem o tamanho de seu poder. Nos instantes finais, a máscara deixa entrever os olhos do vilão, interpretado por Robert Downey Jr., que retorna ao Universo Marvel após viver Tony Stark, o Homem de Ferro.



O filme guia os Vingadores para uma nova batalha após os acontecimentos de "Ultimato", longa que encerrou a chamada Saga do Infinito e culminou na derrota de Thanos. Na ocasião, Tony Stark sacrificou a própria vida para eliminar o vilão e seu exército, enquanto Steve Rogers se despediu da equipe ao decidir permanecer no passado ao lado de Peggy Carter.



Agora, sete anos depois, a Marvel aposta em um novo conflito de escala multiversal. O trailer sugere que diferentes realidades entrarão em rota de colisão e que heróis de franquias antes separadas precisarão atuar juntos para enfrentar o Doutor Destino.



"Vingadores: Doutor Destino" tem estreia prevista para o dia 18 de dezembro de 2026 nos cinemas brasileiros.

Assista ao trailer, também, dublado: