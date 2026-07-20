O primeiro trailer oficial de 'Vingadores: Doutor Destino' ('Avengers: Doomsday') foi lançado pela Marvel Studios Reprodução / Marvel Studios
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Doomsday arrives December 18th.— Marvel Studios (@MarvelStudios) July 20, 2026
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O filme guia os Vingadores para uma nova batalha após os acontecimentos de "Ultimato", longa que encerrou a chamada Saga do Infinito e culminou na derrota de Thanos. Na ocasião, Tony Stark sacrificou a própria vida para eliminar o vilão e seu exército, enquanto Steve Rogers se despediu da equipe ao decidir permanecer no passado ao lado de Peggy Carter.
Agora, sete anos depois, a Marvel aposta em um novo conflito de escala multiversal. O trailer sugere que diferentes realidades entrarão em rota de colisão e que heróis de franquias antes separadas precisarão atuar juntos para enfrentar o Doutor Destino.
"Vingadores: Doutor Destino" tem estreia prevista para o dia 18 de dezembro de 2026 nos cinemas brasileiros.
Agora DUBLADO, confira o trailer de AVENGERS: DOOMSDAY pic.twitter.com/9L7Iu7LkhM— Marvel News (@BRMarvelNews) July 20, 2026
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa