À espera da primeira filha, Mari Fernandez e Júlia Ribeiro mostraram registros do quarto da bebê - Reprodução de vídeo / Instagram

À espera da primeira filha, Mari Fernandez e Júlia Ribeiro mostraram registros do quarto da bebêReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 15/09/2026 08:48 | Atualizado 15/09/2026 10:06

À espera da primeira filha, Mari Fernandez e Júlia Ribeiro compartilharam nas redes sociais, nesta segunda-feira (14), registros do quartinho da bebê, que se chamará Isabela. A cantora e a influenciadora digital também ressaltaram o momento especial que estão vivendo.

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"Impossível segurar a emoção ao ver que o quartinho da nossa Isabela ficou pronto e superou tudo o que um dia a gente sonhou", escreveu a influenciadora, na legenda da publicação. A decoração contou com tons de rosa e branco, além de elementos delicados, como carrossel, laço, flor e cavalinho.

"Cada escolha foi feita com muito amor para receber a nossa menina", contou Júlia. Nos stories da mesma rede social, ela revelou que optou por um quarto sem tema. "Queria [uma decoração] mais clean [sem excessos], que trouxesse esse ar de aconchego", explicou a gravidinha. Nos comentários da publicação, a sertaneja se derreteu pela família, mencionando o apelido carinhoso da filha. "Muito lindo o quarto da Bebela", disse Mari.

Relacionamento e gravidez

A cantora e a influenciadora estão juntas desde 2021 e oficializaram a união em outubro do ano passado, em cerimônia no interior de São Paulo. Em março, a artista anunciou a gravidez da mulher por meio de Fertilização in Vitro (FIV). "Agora somos três. Nosso maior sonho está a caminho".



Na última sexta-feira (11), ela publicaram fotos do chá de bebê da primogênita. A comemoração intimista ocorreu em São Paulo e também contou com decoração nas cores rosa e branco, além de arranjos de flores, bolo e docinhos.

"Como eu estou cansada. Vocês viram como a festa foi linda? Agora, finalmente eu vou descansar. Deu tudo certo para quem tinha organizado uma festa em tempo recorde, menos de 24 horas, e deu tudo certo. A galera aproveitou demais", disse Júlia, na ocasião.

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