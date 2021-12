- Foto: Victor Pollak

Foto: Victor Pollak

Publicado 22/12/2021 19:27

A atriz é conhecida pela personagem Vanda, em “Quanto Mais Vida Melhor”, uma garota com uma banda que toca na night da Tijuca. Vanda tem poucos amigos, é mais fechada, gosta muito de música e cuida muito da sua amizade com o Murilo. Ele é seu melhor (e talvez único) amigo. Vandinha é uma personagem nova, cheia de sentimentos e situações legais de se acompanhar. Vanda e Murilo moram juntos num loft na Tijuca e, quando a Flávia entra na vida dos dois e na banda também, Vandinha acaba sofrendo as consequências desse suposto triângulo amoroso.

A personagem da Ana Hikari, a princípio não iria contracenar em cenas de Pole Dance. Ana na vida real se interessou pelo exercício, e após compartilhar em suas redes sociais o diretor e autor viram o quanto Ana tinha talento para o exercício, e então decidiram incluir o Pole Dance na história da personagem, Vandinha.



O exercício de Pole Dance na novela revela um lugar importante e necessário na sociedade, de tal modo evidenciando que é um exercício que está se tornando popular entre o público feminino, e totalmente coletivo, na verdade, um exercício realizado por diversos perfis, independente de peso, altura ou gênero.