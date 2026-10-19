Flor Gil, de 18 anos, vive a protagonista Carol no novo musical 'Confissões de Adolescente' - Amanda Aguiar / Divulgação

Flor Gil, de 18 anos, vive a protagonista Carol no novo musical 'Confissões de Adolescente'Amanda Aguiar / Divulgação

Publicado 19/10/2026 05:00 | Atualizado 19/10/2026 06:16

Flor Gil, de 18 anos, se prepara para um novo desafio na carreira. Filha de Bela Gil e neta de Gilberto Gil, a cantora estreia como atriz no musical "Confissões de Adolescente", no próximo dia 23, no Rio. Além da expectativa de subir ao palco, ela guarda com carinho os conselhos da tia, Preta Gil, que teve um papel importante em sua trajetória artística

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"Eu me espelho muito nela quando penso no meu futuro. Sei que ela também se enxergava muito em mim. Isso sempre foi algo muito forte entre nós, uma identificação que, ao mesmo tempo, nos aproximava e também provocava alguns conflitos", revela.



A artista lembra que Preta sempre a incentivou a enfrentar novos desafios. "Uma das lembranças mais marcantes que tenho é justamente essa capacidade que ela tinha de me tirar da zona de conforto", conta. A ligação entre as duas também faz parte da história do musical. Foi Preta quem apresentou Flor, ainda criança, a Diego Timbó, seu primeiro professor de canto e atual diretor musical do espetáculo.



Ao imaginar o que a tia diria sobre sua estreia, a jovem recorda os conselhos que recebeu. "Acho que ela está vendo tudo isso. Escuto muito a voz dela, lembro dos conselhos que me dava", afirma. Para Flor, aceitar desafios e enfrentar as próprias inseguranças também é uma maneira de manter viva essa conexão.



Na montagem, Flor interpreta Carol, uma adolescente que viaja ao passado e encontra a própria mãe mais jovem. Apesar da idade próxima à da personagem, a cantora admite que as duas têm pouco em comum. "A Carol é muito reservada, gosta de ficar na dela e encontra conforto nisso. Eu sou o oposto: gosto de estar rodeada de pessoas e não gosto de ficar sozinha", explica.



O elenco também reúne Vannessa Gerbelli, Igor Jansen, Gi Alparone, Belle Restum, Belle Cárceres e Sanny Feijó, além de



A relação entre mãe e filha é um dos temas centrais da história. Fora dos palcos, Flor conta que sempre teve liberdade para conversar com Bela Gil. "Somos muito próximas. Eu gosto de manter essa proximidade com as pessoas da minha vida, principalmente com meu pai e minha mãe. Não vejo necessidade de criar distâncias, limites ou tabus que não precisam existir", afirma. Se pudesse encontrar a mãe aos 18 anos, como acontece na peça, já teria um programa em mente: "Eu ia amar sair com ela!".



A maioridade também representa uma conquista pessoal. Flor conta que começou a desenvolver sua independência aos 14 anos, quando morava com uma tia, e depois dividiu um apartamento em Nova York. Mesmo acostumada a assumir responsabilidades, sentia falta da autonomia que a idade proporciona. "No meu caso, sinto que nada mudou, mas, ao mesmo tempo, tudo mudou", resume.



A mudança ficou evidente até em situações simples do cotidiano. "Comprei uma geladeira e, para recebê-la, precisava ter um maior de idade responsável. De repente, eu mesma podia assumir essa responsabilidade", recorda. Segundo Flor, completar 18 anos trouxe, acima de tudo, uma sensação de pertencimento, após anos nos quais já tinha uma rotina independente, mas ainda enfrentava limitações por causa da idade.



Sobre o peso de pertencer a uma família de artistas conhecidos, ela reconhece os privilégios, mas valoriza o próprio esforço. "Reconheço que existem lugares aos quais tenho acesso por causa da minha família e das oportunidades que isso proporciona. Mas o que faço na prática e a minha capacidade de permanecer nesses espaços são resultados da minha dedicação", destaca.



Apesar da estreia no teatro, Flor não pretende abandonar a música. A jovem também surpreende ao revelar que atuar nunca esteve entre seus principais objetivos. "Tenho muito mais vontade de aprender a tocar bateria e saxofone, por exemplo, do que de atuar em uma peça", admite. Por enquanto, a prioridade é aproveitar a experiência para aprimorar sua carreira musical. "Eu me espelho muito nela quando penso no meu futuro. Sei que ela também se enxergava muito em mim. Isso sempre foi algo muito forte entre nós, uma identificação que, ao mesmo tempo, nos aproximava e também provocava alguns conflitos", revela.A artista lembra que Preta sempre a incentivou a enfrentar novos desafios. "Uma das lembranças mais marcantes que tenho é justamente essa capacidade que ela tinha de me tirar da zona de conforto", conta. A ligação entre as duas também faz parte da história do musical. Foi Preta quem apresentou Flor, ainda criança, a Diego Timbó, seu primeiro professor de canto e atual diretor musical do espetáculo.Ao imaginar o que a tia diria sobre sua estreia, a jovem recorda os conselhos que recebeu. "Acho que ela está vendo tudo isso. Escuto muito a voz dela, lembro dos conselhos que me dava", afirma. Para Flor, aceitar desafios e enfrentar as próprias inseguranças também é uma maneira de manter viva essa conexão.Na montagem, Flor interpreta Carol, uma adolescente que viaja ao passado e encontra a própria mãe mais jovem. Apesar da idade próxima à da personagem, a cantora admite que as duas têm pouco em comum. "A Carol é muito reservada, gosta de ficar na dela e encontra conforto nisso. Eu sou o oposto: gosto de estar rodeada de pessoas e não gosto de ficar sozinha", explica.O elenco também reúne Vannessa Gerbelli, Igor Jansen, Gi Alparone, Belle Restum, Belle Cárceres e Sanny Feijó, além de Clara Guimarães, filha de Ingrid Guimarães , e Laura de Oliveira, filha de Maria Mariana, autora da obra original. As duas estreiam nos palcos na mesma história que marcou a carreira de suas mães nos anos 1990. Para Flor, o projeto ainda proporcionou o reencontro com Clara, sua amiga de infância. "Está sendo muito gostoso reencontrá-la, ouvir suas histórias e compartilhar esse momento", celebra.A relação entre mãe e filha é um dos temas centrais da história. Fora dos palcos, Flor conta que sempre teve liberdade para conversar com Bela Gil. "Somos muito próximas. Eu gosto de manter essa proximidade com as pessoas da minha vida, principalmente com meu pai e minha mãe. Não vejo necessidade de criar distâncias, limites ou tabus que não precisam existir", afirma. Se pudesse encontrar a mãe aos 18 anos, como acontece na peça, já teria um programa em mente: "Eu ia amar sair com ela!".A maioridade também representa uma conquista pessoal. Flor conta que começou a desenvolver sua independência aos 14 anos, quando morava com uma tia, e depois dividiu um apartamento em Nova York. Mesmo acostumada a assumir responsabilidades, sentia falta da autonomia que a idade proporciona. "No meu caso, sinto que nada mudou, mas, ao mesmo tempo, tudo mudou", resume.A mudança ficou evidente até em situações simples do cotidiano. "Comprei uma geladeira e, para recebê-la, precisava ter um maior de idade responsável. De repente, eu mesma podia assumir essa responsabilidade", recorda. Segundo Flor, completar 18 anos trouxe, acima de tudo, uma sensação de pertencimento, após anos nos quais já tinha uma rotina independente, mas ainda enfrentava limitações por causa da idade.Sobre o peso de pertencer a uma família de artistas conhecidos, ela reconhece os privilégios, mas valoriza o próprio esforço. "Reconheço que existem lugares aos quais tenho acesso por causa da minha família e das oportunidades que isso proporciona. Mas o que faço na prática e a minha capacidade de permanecer nesses espaços são resultados da minha dedicação", destaca.Apesar da estreia no teatro, Flor não pretende abandonar a música. A jovem também surpreende ao revelar que atuar nunca esteve entre seus principais objetivos. "Tenho muito mais vontade de aprender a tocar bateria e saxofone, por exemplo, do que de atuar em uma peça", admite. Por enquanto, a prioridade é aproveitar a experiência para aprimorar sua carreira musical.

Serviço



'Confissões de Adolescente - O Musical'

De 23 de outubro a 29 de novembro

Sexta, às 20h; sábado e domingo, às 19h

Local: EcoVilla Ri Happy - Sala Tom Jobim

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico

Ingresso: a partir de R$ 70 reais