Angel/ Arlete (Camila Queiroz) Globo/Alex Carvalho

Publicado 05/09/2021 09:00

Rio - Tem anjo de volta à TV! Com a reprise de 'Verdades Secretas', o público tem acompanhado o primeiro trabalho de Camila Queiroz, no papel da protagonista Angel. Hoje, seis anos após a primeira exibição da trama, a atriz reflete sobre a importância do trabalho em sua carreira. Aos 28 anos, Camila destaca os primeiros momentos em um ambiente até então inédito em sua vida.

"Eu me lembro de tudo, de cada detalhe. Por ter sido o meu primeiro trabalho como atriz, quis absorver tudo e curtir muito cada momento que vivi. Uma coisa que era dominante nos nossos bastidores era a intimidade e união do elenco. Construímos uma relação muito boa e isso fazia com que os nossos bastidores fossem leves e cheio de amor", declara a atriz.



E, justamente por ser sua primeira experiência com atuação, Camila conta que todos os processos eram desafiadores. "Todo o trabalho. Do início ao fim. A Angel é uma personagem desafiadora. Ela tem muitas nuances e camadas. Eu acredito que todo ator sonhe com personagens complexos, que exijam mais de nós. Eu amo desafios, eles tornam o trabalho mais estimulante para mim", explica.



Trama impecável



E por falar na complexidade de Angel, a trama, que foi vencedora do Emmy 2016 de Melhor Novela, tinha como ponto alto justamente os personagens bem construídos. Nesse sentido, Camila reforça as principais características da jovem modelo vivida por ela.



"No começo da história temos uma menina de 16 anos que vive no interior de São Paulo com os pais e sonha em ser modelo. Arlete chega em São Paulo em busca dos seus sonhos depois de uma dura separação dos pais e percebe que as coisas não são tão simples assim, as pessoas são bem mais cruéis do que poderia supor. Acho que a partir daí ela descobre um novo mundo e passa a ter de fazer escolhas, mas escolhas sempre geram consequências. Paralelamente, vemos a personagem amadurecendo e se descobrindo também como mulher e sobre sua própria sexualidade", lembra a atriz, que revela seu maior aprendizado em todo o processo.



"Aprendi a respeitar o meu ofício mais do que nunca. Aprendi muito sobre mim também. Minha auto concentração. Sempre fui amante das telenovelas e sempre tive paixão por esse trabalho", conta Camila.



Mudança de vida



De anônima para famosa, Camila teve que lidar, além dos desafios do trabalho, com a mudança radical de vida do dia para a noite com a estreia da novela. A atriz lembra com detalhes que começou a ser abordada nas ruas logo que 'Verdades Secretas' foi ao ar.



"Muito. Muito mesmo. E eu ao mesmo tempo que amava toda essa reação e carinho com o meu trabalho, me assustava, porque nunca imaginei que um dia isso pudesse acontecer e que de repente tantas pessoas fossem se interessar em saber sobre mim ou meu trabalho. Mas isso só mostra o quanto o público recebeu bem a história e a personagem e eu tenho muita gratidão por isso", lembra Camila que, com a reprise, vai tentar acompanhar o trabalho agora no lugar de telespectadora.

"Eu sou apaixonada por esse projeto e é a primeira vez que vejo depois de 2015. Dessa vez pretendo conseguir assistir tudo. Eu sempre fui muito autocrítica, mas tenho tentado cada vez mais ter empatia e compaixão por mim mesma e entender que eu fiz o melhor que podia ser feito naquele momento", pondera a atriz.



Ainda sem data de estreia definida, 'Verdades Secretas' já tem uma continuação confirmada pela Globo. A nova novela parte do enredo deixado no final da primeira parte e, até agora, o que se sabe é que os atores, incluindo Camila Queiroz, já começaram a gravar as cenas da produção.