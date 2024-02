Mariana Goldfarb comemora sua estreia como musa da Grande Rio - Reprodução Internet

Mariana Goldfarb comemora sua estreia como musa da Grande RioReprodução Internet

Publicado 18/02/2024 07:00

Rio - A apresentadora Mariana Goldfarb, de 33 anos, fez sua estreia na Marquês de Sapucaí este ano desfilando pela Grande Rio, que ficou em terceiro lugar entre as escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval Carioca. A agremiação voltou a passar pela Avenida ontem, no Sábado das Campeãs, e Mariana fala sobre o sentimento de defender a escola de Duque de Caxias.

fotogaleria

"Participar do Carnaval carioca foi como ver um sonho se concretizar. Foi uma vivência além de simplesmente desfilar. Eu adorei! Cada passo na Sapucaí parecia uma homenagem às nossas origens, à nossa história, à nossa cultura. Por isso, me dediquei ao máximo! A cada ensaio na quadra, me sentia mais envolvida, mais conectada com a comunidade, com a energia incrível que está presente ali. É incrível fazer parte de tudo isso", afirma a musa, que fez da Grande Rio a sua escola do coração.

"A Grande Rio virou sim a minha escola de coração. Eu fui muito abençoada, muito bem recebida, com muito carinho, muita atenção, muita paciência, muito cuidado. Me senti muito abraçada. E eu senti que agora eu faço parte da família e faço parte do Carnaval de outra forma. Não como uma espectadora, mas como uma pessoa que também ajuda a escrever a história do Carnaval. Então, eu só tenho a agradecer a Grande Rio pela oportunidade, por ter me feito esse convite. Eu entreguei o meu melhor", garante.

Mariana conta como foi sua preparação para atravessar a Avenida. "Acredito que a rotina de treinos tenha se intensificado um pouquinho. Além daqueles que já estou super acostumada a fazer, também fiz aulas de samba! Sei que tenho uma jornada pela frente, mas estou pronta para enfrentá-la com toda a minha dedicação, energia e um sorriso no rosto", diz a influenciadora sobre as suas habilidades no ritmo, que ela espera desenvolver cada vez mais para voltar ainda melhor no ano que vem.

Para encarar o desafio de desfilar pela Grande Rio, Mariana precisou acreditar em si mesmo e reunir toda sua autoconfiança. "Meu maior desafio foi acreditar que era capaz de encarar esse novo desafio e dar esse passo na minha vida, que era um sonho antigo. Às vezes achamos que não somos capazes, mas que bom que tive pessoas que me incentivaram e mostraram o meu tamanho e a minha força. Acho que a questão de sambar de salto alto também foi difícil pra mim, eu evito usar salto, apesar de sempre ter trabalhos como modelo e com moda, mas evito usar no meu dia a dia".

Solteira desde que terminou seu casamento com o ator Cauã Reymond, Mariana não quer saber de um novo relacionamento. "Neste momento, não estou pensando nisso", finaliza a musa.