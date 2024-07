Looks julinos customizados fazem sucesso nas redes sociais; veja como fazer

Rio - Dá para gastar pouco e esbanjar estilo nas festas julinas. Para isso, basta usar a criatividade e personalizar peças, que já estão no guarda-roupa, com lacinhos de fita e bandeirinhas - feitas com sobras de tecido. E, diferentemente do que muitos pensam, não é preciso ter tanta habilidade para customizar os itens, que têm ganhado destaques nas redes sociais e deixam a produção cheia de personalidade.

"Você pode costurar ou colocar em alfinetes (de segurança) pequenos laços de fita nas laterais de uma calça jeans ou colar bandeirinhas de tecido em uma saia, por exemplo. Esses detalhes são fáceis de fazer e dão um charme todo especial às peças", ensina a produtora de moda Maria Helena Barbosa, que enumera outras ideias de customização.

"Tem o patchwork, em que retalhos de tecidos coloridos e estampados são adicionados em roupas básicas. Eles podem ser costurados diretamente nas peças ou incluídos com cola de tecido. Outra opção é aplicar franjas em saias, blusas e vestidos, ou adicionar detalhes de renda. Personalizar roupas com bordados de flores, corações ou outros símbolos típicos das festas juninas também pode ser uma maneira criativa e original de customizar as peças. Para os mais habilidosos, dá para pintar desenhos ou padrões diretamente nas roupas usando tintas para tecido nas peças", destaca a profissional.

Os acessórios também são uma boa alternativa na hora de transformar um look junino. "Itens como chapéus de palha, lenços coloridos, suspensórios e flores artificiais podem dar um toque especial e autêntico ao visual", comenta Maria Helena Barbosa. Ela também ressalta que a customização não se limita apenas às roupas. "Os calçados e acessórios também podem ser personalizados. Por exemplo, você pode decorar um par de botas com fitas e lantejoulas ou adicionar broches temáticos a uma bolsa".

A influenciadora digital Janny Motta aderiu à tendência e apostou em looks customizados para se esbaldar nos arraiás. "Eu, como uma boa nordestina, não gosto de deixar essas festas passarem em branco. Elas me lembram a minha infância e adolescência, e amo comemorar essa época do ano. Customizei minha calça com coisas que tinha em casa, fiz os lacinhos com fita de cetim e prendi com alfinetes. Usando um vestido branco balonê, que também está na moda, aproveitei um tecido de uma camisa das festas juninas anteriores para fazer as bandeirinhas e prender também com alfinetes. Com o mesmo tecido, fiz uma gola para o vestido, criando uma harmonia de repetição e dando um toque especial ao look", detalha.

