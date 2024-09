Carolina Dieckmann - Reprodução / Instagram

Carolina DieckmannReprodução / Instagram

Publicado 01/09/2024 06:00

Rafa Brites e Rio - A tendência dos seios mais naturais vem ganhando cada vez mais força, ao longo dos anos, entre famosas e anônimas. Depois da moda das mamas mais fartas e volumosas, a diminuição ou remoção do silicone são uma realidade, seja por uma questão de estética ou de saúde. Carolina Dieckmann, Isabeli Fontana são algumas das celebridades que já optaram por fazer o explante das próteses.

fotogaleria

"Os seios pequenos estão sim um pouco mais na moda, são uma tendência. Antigamente, as pessoas preferiam usar implantes maiores, com mais volume, então, com o passar da idade, naturalmente as mulheres acabam ganhando um pouco mais de peso, a mama acaba crescendo, ficando mais flácida e também acaba pesando mais. Então, quem opta por trocar o silicone, sempre pede para deixar o silicone um pouco menor. E também tem as que já querem diminuir, ficar totalmente sem o silicone", afirma dra. Narayana Serpa, cirurgiã plástica. "Elas chegam a conclusão de que gostavam do peito de antes e não querem a preocupação de ter um corpo estranho dentro delas", frisa.

A profissional comenta que o bem-estar da paciente é um dos grandes benefícios do procedimento. "A gente vai deixar a mama do tamanho que a paciente deseja ou proporcional ao corpo dela para que fique tudo como deveria ser, sem excessos. A mama bem posicionada na parte central do tórax e não espalhada, sobrando embaixo do braço, que é a maioria das queixas das pacientes. Então, a mamoplastia redutora é salvadora de vidas, porque as pessoas acabam tendo uma qualidade de vida completamente diferente depois da cirurgia", avalia.

As principais queixas das mulheres que optam por fazer o explante são: "Peso nas mamas, dor nas costas, não consegue botar uma roupa porque a mama é muito espalhada, muito pesada, não consegue fazer uma atividade física, tem vergonha em relação à relação sexual, não se expõe, não vai à praia, não bota um biquíni, é difícil arrumar a roupa, às vezes ela tem um corpo de um tamanho e o tórax de outro devido ao tamanho das mama", lista dra. Nayana.

Outra justificativa é uma questão de saúde. "Isso acontece por conta da divulgação dessa síndrome 'Ásia' (doença autoimune ocasionada por algum estímulo externo adjuvante), que são sintomas completamente inespecíficos e não necessariamente relacionados as próteses. A prótese de silicone é um corpo estranho e acaba fazendo uma reação. E dependendo dessa reação, ele responde com anticorpos, causando alguns sintomas - esses que podem ser provenientes de outras doenças, principalmente de origem reumatológica. Por exemplo, cansaço, fadiga, queda de cabelo, unhas quebradiças, insônia, dores nas articulações, dores no corpo".

A cirurgiã ainda diz que principal risco do procedimento é a autoaceitação. "A paciente, após se ver com uma mama menor, pode não se reconhecer. Então, essa é uma possibilidade que a gente conversa claramente com o paciente, que ela vai ficar com o peito pequeno, inclusive mostro fotos de pacientes que fizeram o explante para ter uma ideia. Tem paciente que já recusou o explante porque percebeu que não ficaria feliz em se ver com aquela mama tão pequena, e outros pacientes que querem exatamente isso".