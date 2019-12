Hospital do Olho comemora dois anos com mutirão de catarata em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Neste sábado, 28, o Hospital do Olho Julio Cândido de Brito comemora dois anos de funcionamento. A unidade especializada em oftalmologia é pioneira em toda Baixada Fluminense e a construção da mesma é a realização de um compromisso assumido pelo prefeito Washington Reis, mas que vem hoje beneficiando moradores de todo o Estado do Rio de Janeiro. Pra marcar esta data, está programada a realização de um mutirão de catarata, com o objetivo de operar 400 pessoas.



Estes dois anos de funcionamento mudaram a vida de muitas pessoas. Já foram contabilizados mais de dois milhões de atendimento, foram realizados mais de 1,3 milhão de exames, 16 mil cirurgias, 661 mil consultas, além de 33 mil cirurgias de catarata.

Hospital foi inaugurado pelo atual prefeito caxiense, Washington Reis - Severino Silva



Durante a comemoração neste sábado, haverá mais uma ação do Governo Presente, com atividades envolvendo várias secretarias municipais, com diversos serviços gratuitos para a população. Os atendimentos começam às 8h e se estenderão até às 13h. Os moradores assistirão palestras sobre odontologia, haverá também vacinação contra o sarampo para adultos de 20 a 29 anos e aferição de pressão arterial e glicose. O hospital também fez história quando fez a primeira cirurgia inédita no município, o transplante de córnea, no mês de agosto deste ano. A paciente Elisabeth de Jesus Vieira Luiz , de 30 anos e moradora do bairro Saracuruna foi a primeira a receber o benefício. Desde os 17 anos de idade, que Elisabeth sofre de ceratocone – condição em que o tecido transparente na superfície anterior do olho se curva pra fora.