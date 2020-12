Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias realiza aula inaugural do ano letivo de 2020 Eliakin Moura/Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 17:03

Duque de Caxias - O prazo para fazer a inscrição para o processo de seleção e classificação de candidatos à matrícula no Colégio da Polícia Militar (lll CPM/ERJ) – campus Duque de Caxias termina nesta sexta-feira, 11/12. Os interessados poderão se inscrever através do site www.policiamilitar.rj.gov.br, até às 23h59.



Para efetuar a inscrição, no valor de R$ 25, o responsável legal deverá obrigatoriamente adotar, no período previsto, os seguintes procedimentos: preencher o requerimento de inscrição, após ciência e concordância com o inteiro teor do edital e imprimir o boleto bancário gerado automaticamente ao final da inscrição.



Segundo o edital, o III CPM/ERJ disponibilizará no site da PMERJ a lista das inscrições deferidas e indeferidas (se houver), a partir do dia 21 de dezembro de 2020. O documento ainda ressalta que a não integralização dos procedimentos de inscrição implica a desistência e sua consequente eliminação do processo de seleção.



Já no dia 29 de dezembro de 2020, sob a presidência da Comandante do III CPM/ERJ, Nádia Cardoso, será realizado o sorteio público. Foram convidados representantes do , Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, para a composição da mesa dos trabalhos, juntamente com representantes da Secretaria de Estado de Polícia Militar