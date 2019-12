Duque de Caxias paga 13º salário para aposentados e pensionistas

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através do IPMDC (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Duque de Caxias), realizou nesta quinta-feira, 26, o pagamento dos aposentados e pensionistas referente ao 13° salário dos anos 2018 e 2019. Com relação a 2018, receberam 213 servidores, que ganham de R$ 8.870,01 a R$ 9.400,00 líquidos, totalizando o percentual de 86,70% do quantitativo de pessoas constantes na folha.

Sobre o pagamento do 13º salário de 2019, o mesmo atingiu 1.452 servidores que ganham até R$ 2.000,00 líquidos, totalizando o percentual de 26,57% do quantitativo de pessoas constantes na folha.

A Prefeitura informa que está pagando a 41ª folha salarial em 36 meses de trabalho da atual gestão e que, por determinação do prefeito Washington Reis, o pagamento dos funcionários tem sido tratado como a principal prioridade

O governo municipal esclarece ainda que novos pagamentos serão feitos nos próximos dias, de acordo com a entrada de receita, até que todo o funcionalismo tenha recebido.