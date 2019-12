Confira programação de janeiro do 'Show de sexta' do Caxias Shopping

Duque de Caxias - O Caxias Shopping inicia 2020 com novos artistas se apresentando no projeto Shows de Sexta. Ao longo do ano, o shopping terá shows gratuitos todas às sextas-feiras para o púbico se divertir, socializar e iniciar o fim de semana em alto astral.



Quem abre a temporada, dia 3, é o cantor Maicon Freitas, com um repertório eclético de sucessos nacionais e internacionais. Dia 10, a banda A Bronca, comandará a happy hour com um repertório rock and roll. Dia 17, o show será ao som de sucessos sertanejos com o cantor Bruno Braga. Dia 24, o projeto terá um Tributo Legião Urbana com a banda Layout 80. E no dia 31 de janeiro, o grupo Coração Blindado completa o mês com uma roda de samba.



O projeto Shows de Sexta tem como objetivo promover a cultura e propiciar um espaço de boa música para os clientes. Os espetáculos acontecem na Praça de Alimentação, sempre às 19h30.



SERVIÇO: Show de Maicon Freitas no Caxias Shopping

Data: 3 de janeiro (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação do Caxias Shopping.

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 - Duque de Caxias - RJ.

Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 99305-3611.

Evento Gratuito