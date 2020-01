Duque de Caxias recupera principais vias do primeiro distrito

Duque de Caxias - Equipes da Secretaria Municipal de Obras de Duque de Caxias realizaram, na última semana, uma operação tapa-buraco na recuperação asfáltica das principais vias do Centro da cidade. No sábado e no domingo, equipes trabalharam durante todo o dia na recuperação - pintura e limpeza – do prédio anexo da UPH (Unidade Pré-Hospitalar) do Parque Equitativa, no terceiro distrito, afetado por um princípio de incêndio em uma das clínicas do ambulatório. O trabalho de pintura foi concluído nesta segunda-feira, 6.



UPH atingida por princípio de incêndio também foi recuperada - Leonardo Pereira/Divulgação

As chuvas de final de ano afetaram ruas e avenidas do Centro da cidade. Com a melhora do tempo, a Secretaria de Obras pode trabalhar na recuperação asfáltica das avenidas Plínio Casado, Leonel de Moura Brizola (antiga Presidente Kennedy), Presidente Vargas e Avenida Brigadeiro Lima e Silva, e das ruas Albino Imparato e Almirante Tamandaré.

Funcionários trabalham em via no primeiro distrito de Caxias - Leonardo Pereira/Divulgação

“Estamos atuando também nos distritos com o programa de melhoria dos bairros. Trabalhamos para dar mais dignidade aos moradores de todas as ruas da comunidade Poliarme, na Taquara, terceiro distrito. As obras de drenagem e pavimentação asfáltica vão beneficiar centenas de famílias. No segundo distrito recuperamos as avenidas Visconde de Caravelas, Canal Farias e Itapecerica, além das ruas Guarará e Souza Franco. Atuamos também na recuperação das ruas João Ribeiro e Arruda Negreiros, no primeiro distrito”, disse o secretário de Obras João Carlos Grilo.