Adolescente baleada dentro de estúdio de tatuagem tem morte encefálica

morte encefálica confirmada na tarde desta sexta-feira, 21, pelo Hospital de Saracuruna (Adão Pereira Nunes). De acordo com boletim médico divulgado pela unidade de saúde, ela foi atingida por disparos na região do crânio. Duque de Caxias - A adolescente de 15 anos baleada durante um tiroteio dentro de um estúdio de tatuagem em Santa Cruz da Serra teveconfirmada na tarde desta sexta-feira, 21, pelo Hospital de Saracuruna (Adão Pereira Nunes). De acordo com boletim médico divulgado pela unidade de saúde, ela foi atingida por disparos na região do crânio.

Tiroteio em estúdio de tatuagem deixa feridos em Duque de Caxias



Crédito: WhatsApp O DIA

A outra vítima do tiroteio, Cristiano Júnior dos Santos Vicente, de 19 anos, continua internado na enfermaria do hospital, sendo atendido pela equipe da bucomaxilofacial. Ele está lúcido, orientado e estável.

Briga entre traficantes

Policiais da 62ª DP (Imbariê) investigam se o ataque ao estúdio de tatuagem tem relação com uma briga entre traficantes rivais da região. Segundo as investigações, o objetivo do grupo que foi ao estúdio de tatuagem seria matar uma mulher integrante da quadrilha rival. Eles teriam confundido essa mulher com a menina de 15 anos baleada.

Uma terceira vítima, que seria um homem, também teria sido baleada, mas não deu entrada nos hospitais de Duque de Caxias.

O ataque ocorreu por volta das 22h desta quinta-feira, 20. Imagens que circulam nas redes sociais mostram dois homens chegando em motocicletas no local. Eles descem e entram no estúdio, enquanto outros dois condutores permanecem nos veículos. Pouco tempo depois, eles saem apressados e sobem na garupa das motos.

Nas imagens também é possível ver o momento do socorro das vítimas, com ambulâncias passando pela principal via do bairro.