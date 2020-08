Vítima de racismo diz ter ouvido: 'você é preta, nunca vai ter um filho desses'

roubar duas crianças, negra foi passear com as crianças no Calçadão de Duque de Caxias, quando ouviu acusações racistas de uma senhora. Duque de Caxias - As consequências do preconceito. Desde que foi acusada por uma mulher de só porque elas eram brancas , Gabriela Diogo Vilela, de 24 anos, ainda não saiu de casa com os próprios filhos. Na última segunda-feira, 24, a jovemfoi passear com as crianças no Calçadão de, quando ouviu acusaçõesde uma senhora.

"Eu estou com medo de ir no portão. E eu ainda não tenho vontade de sair com eles. Não sei o que pode acontecer. Eles são meus filhos", afirma Gabi, que é moradora do Vilar dos Teles, em São João de Meriti.

Muito emocionada, ela descreveu os momentos de constrangimento que viveu:

"Uma mulher chegou e falou que de longe dava para saber que aquela criança não era minha. Ela dizia o tempo todo 'esse filho não é seu'. Você é preta, você nunca vai ter um filho desses, seu DNA não permite que você tenha um filho desses. Ela me acusou disse que eu tinha roubado a criança e que ia chamar a polícia. Foi aí que minha filha começou a chorar, dizendo que eu era a mãe dela sim. Eu me senti a pior mãe do mundo porque não sabia o que fazer. Nunca passei por isso".

Apesar do ocorrido, Gabi ainda não sabe o que fazer. Ela alega que não sabe quem é a mulher que a agrediu verbalmente. Por isso, ainda não procurou prestar queixa na delegacia.

"Depois que ela falou aquilo tudo, eu procurei minha mãe que trabalha ali perto. Comecei a passar mal. Quando voltamos pra procurar a mulher, ela tinha ido embora. Não conseguimos achar. Eu só queria ir pra minha casa".

O desabafo de Gabi, que relata ter sido vítima de racismo no Centro de Duque de Caxias, vem sensibilizando as redes sociais desde a última segunda-feira, 24. O texto publicado por "Gabii Moura", no Facebook, explica que ela estava com o casal de filhos, quando sofreu o ataque por uma mulher que desconfiou que ela não fosse mãe das crianças, que são brancas e têm olhos azuis.