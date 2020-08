Saiba quando procurar o Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Administrado pela prefeitura desde julho , o Hospital de Saracuruna (Adão Pereira Nunes) é referência em todo o estado do Rio de Janeiro. As principais linhas de atuação são trauma, urgência e emergência adulto, pediátrico e maternidade de alto risco. Por ser uma unidade de referência, é procurada por pacientes que poderiam se dirigir a outros locais, como o Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, as Unidades Pré-Hospitalares e Unidades Básicas de Saúde, o que acaba, por muitas vezes, sobrecarregando o atendimento.

Para orientar, a administração orienta que os pacientes que procurem o hospital somente nos casos indicados nas linhas de atuação. Os demais, inclusive aqueles pacientes com sintomas do novo Coronavírus, devem ser atendidos nas outras unidades da rede pública.



O Hospital de Saracuruna dispõe de Serviço de Pronto Atendimento (SPA) com classificação de risco, emergência adulta e pediátrica, centro cirúrgico, CTI adulto e pediátrico, enfermarias, ambulatório e Programa de Atendimento Domiciliar (PAD). Na unidade, são oferecidos preferencialmente atendimentos e serviços para traumas, acidentes e cirurgias especializadas. Ao todo, são 326 leitos divididos em clínicas médica e cirúrgica, ortopedia, neurocirurgia, obstetrícia, CTI, emergência e nas salas verde, vermelha, amarela e de trauma.

Reimplante



Um importante diferencial do hospital são as cirurgias de reimplantes. No local, funciona o único programa no Estado do Rio que realiza cirurgias em amputados, o SOS Reimplante. Outro projeto que chama atenção é o Banco de Leite que conta com visita domiciliar com profissionais de enfermagem. A Maternidade é dividida em quatro setores: Acolhimento com Classificação de Risco, Centro Obstétrico, Alojamento Conjunto e Ambulatório.



Além disso, é referência nacional em captação de órgãos e tecidos. A unidade já quebrou, em 2018, seu próprio recorde de captação de corações. A Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante do HEAPN ficou em segundo lugar em doação de órgãos no ranking nacional divulgado pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT).



O Hospital de Saracuruna está localizado em Duque de Caxias, no Km 109 da Rodovia Washington Luiz (BR 040), no bairro de Jardim Primavera.