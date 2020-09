Aulas na rede pública de Duque de Caxias seguem suspensas até dia 30

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias prorrogou a suspensão das aulas da Rede Municipal de Ensino até o próximo dia 30. As medidas de prevenção e enfrentamento da propagação ao contágio decorrente do novo coronavírus (covid-19) no município foram publicadas no decreto n° 7.696 de 14/09/20. O documento também orienta sobre a circulação de transporte coletivo de passageiros na cidade. Fica determinado que os veículos em operação nas linhas deverão circular com as janelas abertas, sempre que fisicamente possível, somente com passageiros sentados e promover a higienização interna diariamente. Além disso, fica proibida a utilização do passe livre de estudante municipal até 30/09.

