Publicado 30/10/2020 14:10 | Atualizado 30/10/2020 14:47

Renato Cozzolino, fez uma postagem no início da tarde desta sexta-feira, 30, para lamentar a morte da Magé - Candidato a prefeito de Magé pelo PP,, fez uma postagem no início da tarde desta sexta-feira, 30, para lamentar a morte da blogueira e apoidora da família, Renata Castro . Renato postou a mensagem em tom de luto. Ele cobrou das autoridades que investiguem o caso de assassinato.

"Foi com muita tristeza que recebemos a notícia do assassinato da nossa amiga e liderança Renata Castro. Ela vinha exercendo um papel democrático e de combate às irregularidades no município. Tinha um longo e belo caminho à frente em defesa de nossa cidade. Deixo aqui meus sentimentos a toda a família e um pedido às autoridades competentes: investiguem! Não deixem que assim como no assassinato de nosso amigo P9 a história de Renata seja esquecida. Queremos e precisamos de uma Magé de mais amor, paz e respeito. A população não merece viver em uma terra sem lei onde não se pode ter voz.

“Paz sem voz não é paz. É medo!”

Descanse em paz, amiga, e que Papai do Céu te acolha em seu divino amor", lamentou Cozzolino.

Morte de P9

O suplente de vereador Paulo Henrique Dourado Teixeira, conhecido como Paulinho P9, foi assassinado em março de 2018, na Estrada do Goiabal, em Pau Grande, em Magé, na Região Metropolitana do Rio. Paulinho P9, que era filiado ao PTB, estava em seu carro quando foi atingido por vários tiros. Paulinho P9 tinha 33 anos. Ele concorreu ao cargo de vereador nas eleições de 2016 e teve 536 votos. Ele fazia parte da chapa do deputado estadual Renato Cozzolino (PR).