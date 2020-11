Renato Cozzolino Reprodução

Publicado 16/11/2020 10:55 | Atualizado 16/11/2020 10:56

Magé - Com 100% das urnas apuradas, o candidato da família Cozzolino ganhou as eleições municipais de Magé. Renato Cozzolino (PP) teve27,13% dos votos válidos, tendo recebido 36.478 votos. Em segundo lugar, aparece Ricardo da Karol (PSC) com 22,78%dos votos válidos, somando 30.634 votos. Logo em seguida vem Rogério do Valle (PL) com 22.32% dos votos válidos, representando 30.019 votos.

Boneco (PMN) 15,19% dos votos válidos, representando 20.429 votos. Em quinto lugar, Sargento Lopes (PSD) com 6,66% dos votos válidos, representando 8.953 votos. Já Jane Reis (MDB) teve com5,92% dos votos válidos, somando 7.966 votos.

Em Magé, votaram 150.382 eleitores. Desse total, 5.426 (3,61%) votaram em branco; e 10.477 (6,97%) em nulo. O número de abstenções foi 43.777 (22,31%).



Risco de nova eleição



De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no caso de candidatos a prefeito, que estão com a candidatura “indeferida com recurso”, eles podem até passar para o segundo turno. Mas se for o mais votado, não pode ser diplomado e nem empossado até o fim do processo. E se, ao final, a candidatura cair e ele tiver sido o mais votado, pode ocorrer nova eleição.

Por unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) confirmou, na sessão plenária do último dia 12 a decisão do juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de registro de candidatura de Renato Cozzolino (PP) a prefeito de Magé. A Corte entendeu que o candidato se encontra inelegível por ter sido condenado, em maio deste ano, pelo próprio TRE-RJ, por abuso de poder político e conduta vedada nas eleições de 2018. Como cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília, Renato continuou candidato.