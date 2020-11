Mulher encontrada morta dentro de casa em Magé Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 18:04 | Atualizado 23/11/2020 18:10

Magé - Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta e nua no interior de uma residência na Rua José Ullmann, no bairro de Piabetá, nesta segunda-feira, 23. Ela estava com as mãos amarradas para trás, com fios em volta do pescoço e amordaçada. De acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha idade aproximadamente entre 35 a 40 anos.

Segundo testemunhas, o principal suspeito é o dono da residência, que fugiu do local. A investigação está com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Os agentes realizam diligências e estão em busca de testemunhas e demais elementos para esclarecer o ocorrido.