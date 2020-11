Rogério do Valle, candidato a prefeito de Magé Divulgação

Publicado 15/11/2020 19:56

Magé - O cenário eleitoral em Magé até às 19h36 deste domingo, 15, ainda era incerto. Com 22,72% das urnas apuradas, o candidato do PL, Rogério do Valle, aparecia em primeiro lugar com 23,74% dos votos válidos, representando 7.277 votos. Em segundo lugar, estava o estreante Boneco (PMN) com 22,17% dos votos válidos, representando 6.794 votos. Logo atrás, aparece Ricardo da Karol (PSC) com 21,85% dos votos válidos, somando 6.696 votos. Em quarto lugar, estava Renato Cozzolino (PP) com 20,63% válidos, tendo recebido 6.324 votos.



Sargento Lopes (PSD) estava com 6,18% dos votos válidos, representando 1.893 votos. Já Jane Reis (MDB) aparecia com 5,44% dos votos válidos, somando 1.667 votos.

O total de votos em Magé, até o momento, era de 34.114 votos, sendo 6,65% nulos. Ou seja, 2.268 votos. Votos em branco eram de 1.195, 3,50% dos votos.