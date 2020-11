Boca de urna em Magé Reprodução

15/11/2020

Magé - Policiais da 66ª DP (Piabetá) e fiscais do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) apreenderam mais de R$ 6 mil em dinheiro, doze envelopes contendo listas com nome completo de eleitores, com respectivas zona eleitoral e seção, além de santinhos do candidato Vagner Família, na noite de sábado, 14, em Magé.

A ação ocorreu no bairro de Piabetá e foi batizada de "Operação Eleição Livre". Houve a participação integrada de policiais civis com a 148ª Zona Eleitoral. Todo o material estava em um veículo Honda, modelo Civic.