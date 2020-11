Duque de Caxias Reprodução

Duque de Caxias é o terceiro maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, com uma população de quase um milhão de habitantes. Por isso, a cidade da Baixada Fluminense enfrenta problemas frequentes de uma grande metrópole, principalmente, nas áreas da Saúde, Educação e Transporte. Na disputa pela Prefeitura de Duque de Caxias, nove candidatos disputam a preferência do eleitorado neste domingo, 15. O atual prefeito e canditado a reeleição, Washington Reis (MDB), desponta como favorito e, segundo pesquisa, pode vencer já no primeiro turno. Entretanto, uma decisão do TRE pode alterar os rumos do pleito

Além disso, Caxias é uma cidade com vocação econômica para o comércio. Apesar disso, de acordo com estudo da Firjan, por causa da pandemia do novo coronavírus, o setor mais prejudicado foi o do comércio, com menos três mil pessoas empregadas, entre março e junho deste ano. Somente o comércio varejista perdeu 1.896 postos de trabalho. Em seguida, vêm o setor de serviços e indústria.



Conheça todos os candidatos a prefeito de Duque de Caxias:

Washington Reis (MDB)

O atual prefeito de Duque de Caxias vai tentar a reeleição. Washington já ocupou o cargo como prefeito entre 2005 e 2008. Em 2016, ele ganhou a eleição municipal com 54,18% dos votos válidos, no segundo turno. O político já ocupou o cargo de vereador, deputado estadual e federal.



Dica (PL)

Formado em Direito, Jorge Moreira Theodoro, o Dica, já foi vereador por duas vezes de Duque de Caxias. Também foi deputado estadual por cinco mandatos consecutivos. Na última eleição municipal, em 2016, Dica foi para o segundo turno contra o atual prefeito da cidade, Washington Reis, perdendo o pleito por 33.570 votos.



Marcelo Dino (PSL)

O policial militar exerceu dois mandatos de vereador na cidade e foi candidato a vice-prefeito, em 2016. Em 2018, foi convidado para concorrer ao cargo de deputado estadual pelo PSL, sendo eleito com mais de 24 mil votos.



Andreia Zito (Progressista)

A advogada é filha do ex-prefeito José Camilo Zito e já foi vereadora, deputada estadual e deputada federal. Na última eleição, em 2018, Andreia Zito foi candidata ao cargo de deputada federal, mas não conseguiu se eleger.



Ivanete Silva (PSOL)

Ivanete é professora da rede pública, feminista e LGBT. Nos anos 2000, entrou para o Sindicato Estadual de Profissionais da Educação (SEPE). Na última eleição, concorreu na chapa como vice-governadora do Rio de Janeiro ao lado de Tarcísio Motta, também do PSOL.



Aluizio Junior (PT)

É funcionário concursado da Casa da Moeda do Brasil e presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Casa da Moeda do Brasil. Aluizio é formado em Administração e membro do MNU (Movimento Negro Unificado). O sindicalista também já concorreu para vereador no município, ficando com a vaga de suplente.

Gutemberg Cardoso (PV)

Conhecido como Professor Gutemberg, disputa pela segunda vez o comando do Executivo municipal. Também já foi candidato a deputado federal duas vezes, sem sucesso. Gutemberg ocupou uma cadeira de vereador na década de 90, quando era filiado ao PDT.



Samuel Maia (PC do B)

Samuel disputa o cargo de prefeito pela segunda vez. Em 2000, ainda filiado ao PT, foi candidato a vereador, mas não se elegeu. Já ocupou o cargo de secretário municipal de Meio Ambiente do município e subsecretário estadual para a Baixada Fluminense.



José Zumba (PSB)

O pernambucano é funcionário público do estado. Tem um histórico de luta por direitos e igualdade em pastorais da Igreja Católica. Já foi vereador por dois mandatos e atualmente é o presidente do PSB de Duque de Caxias.