Reis diz que Caxias vai experimentar um ótimo governo Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 15:31 | Atualizado 24/11/2020 15:33

Duque de Caxias - A segunda turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira, 24, por três votos a um, suspender os embargos de declaração contra Washington Reis em desfavor de uma condenação anteriormente proferida. Com isso, o prefeito restabelece integralmente a plena condição de elegibilidade, e "comunicará por intermédio de seus advogados tal fato superveniente ao plenário do Tribunal Regional Eleitoral, que ainda se encontra em análise do requerimento de registro de candidatura".

Desta forma, que foi candidato a reeleição e venceu o pleito com 52,2% dos votos válidos , Washington Reis poderá assumir o novo mandato normalmente.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio indeferiu o registro da candidatura de Washington Reis, após pedido do Ministério Público Eleitoral, que enquadrou Reis na Lei da Ficha Limpa por causa de uma condenação de crime ambiental no Supremo Tribunal Federal (STF). Como cabia recurso, Reis continuou sendo candidato.