Publicado 25/11/2020 18:54

Duque de Caxias - Segundo boletim divulgado pelo governo do estado, nesta quarta-feira, 25, Duque de Caxias registrou 95 novos casos de pacientes confirmados com coronavírus. O número de mortos subiu para 833 na cidade da Baixada Fluminense. Duque de Caxias é o terceiro município com mais mortes no estado do Rio de Janeiro, atrás apenas da capital e de São Gonçalo.

Segundo a secretaria estadual de Saúde, Duque de Caxias tem um total de 11.603 casos acumulados de covid-19, até o momento. Desse total, 10.631 pessoas já se recuperaram.