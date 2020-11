Duque de Caxias ganha nova clínica de estética Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 13:15

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense ganhou um novo centro de estética. A clínica Espaço Real, no bairro Jardim 25 de Agosto, atua nos seguimentos de Fisioterapia, Pilates, Estética e Estética Avançada. De acordo com a proprietária do espaço, Carla Almeida, de 30 anos, o lugar atende tanto o público feminino quanto o masculino.

Duque de Caxias ganha nova clínica de estética Divulgação

Publicidade

"Meu objetivo sempre foi trazer auto estima as mulheres, claro, também atendemos homens, porém, capitar a alma feminina conseguindo transformar choro em alegria, depressões em ânimo me faz entender e me sentir melhor como ser humano, assim como reabilitar pacientes em processo de dor e dificuldades motoras", conta Carla.

A clínica oferece diversos tratamentos estéticos, como tratamento de foliculites e estrias, com preço acessível. Desta forma, quem mora na cidade não precisa se deslocar até lugares distantes como Barra da Tijuca ou a Zona Sul do Rio.

Publicidade

Duque de Caxias ganha nova clínica de estética Divulgação

"Estou sempre na busca por novos conhecimentos, aprimoramentos e aperfeiçoamentos para assim entregar o que se tem de melhor na área da Saúde e da Estética a todos que procuram até nós e o principal, sem precisar saírem de suas origens, suas raízes e de Duque de Caxias para almejar e conquistar resultados promissores", detalha.

Publicidade

O Espaço Real fica na Avenida Presidente Vargas, 132, sala 702, no Jardim 25 de Agosto.