Use Koppe aposta em cores vivas para o verão John Moraes/Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 10:39

Duque de Caxias - As altas temperaturas dos últimos dias já prenunciam como deve ser a estação mais quente do ano. Por isso, nada melhor do que curtir uma praia ou piscina para espantar o calor. Pensando nisso, e seguindo todas as novidades para o verão, a grife de roupas Use Koppe vem fazendo sucesso na Baixada Fluminense.

Use Koppe aposta em cores vivas para o verão John Moraes/Divulgação



Com sede em Duque de Caxias, a marca aposta nas cores cítricas, florais e no Tie Dye como grande tendência deste ano. As criações ficam por conta de Fátima Kope, uma das proprietárias. Ao lado do filho, Leonardo Kope, eles vêm expandindo o negócio até mesmo para outro estado. Com sede em, a marca aposta nas cores cítricas, florais e no Tie Dye como grande tendência deste ano. As criações ficam por conta de Fátima Kope, uma das proprietárias. Ao lado do filho, Leonardo Kope, eles vêm expandindo o negócio até mesmo para outro estado.

Publicidade

Use Koppe aposta em cores vivas para o verão John Moraes/Divulgação



“A gente sempre busca novidades para apresentar ao nosso público. Como minha mãe já modela há anos, eu geralmente apresento a ideia é ela cria as peças. Trabalhamos com todos os tamanhos”, afirma Leonardo. “A gente sempre busca novidades para apresentar ao nosso público. Como minha mãe já modela há anos, eu geralmente apresento a ideia é ela cria as peças. Trabalhamos com todos os tamanhos”, afirma Leonardo.

Use Koppe aposta em cores vivas para o verão John Moraes/Divulgação



As vendas da Use Koppe ocorrem exclusivamente online, com entrega para todo o Brasil. As interessadas conseguem adquirir biquínis a partir de R$ 70, que são vendidos pelo Instagram (@usekoppe) ou pelo WhatsApp (21) 96644-8156. As vendas da Use Koppe ocorrem, com entrega para todo o. As interessadas conseguem adquirir biquínis a partir de R$ 70, que são vendidos pelo Instagram (@usekoppe) ou pelo WhatsApp (21) 96644-8156.

Publicidade

Use Koppe aposta em cores vivas para o verão John Moraes/Divulgação



“Estamos muito felizes pela proporção que a marca tomou. Temos nossas raízes em Duque de Caxias, mas estamos atingindo cada vez mais lugares. Vamos abrir agora uma loja no Espírito Santo. Já atendemos clientes famosas, como as jogadoras Gabi Zanotti, Keyt Alves, e a cantora Marvila. Só tenho a agradecer”, diz Leonardo. “Estamos muito felizes pela proporção que a marca tomou. Temos nossas raízes em Duque de Caxias, mas estamos atingindo cada vez mais lugares. Vamos abrir agora uma loja no Espírito Santo. Já atendemos clientes famosas, como as jogadoras Gabi Zanotti, Keyt Alves, e a cantora Marvila. Só tenho a agradecer”, diz Leonardo.