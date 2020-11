Policial morre em tiroteio em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 14:41 | Atualizado 29/11/2020 16:11

Duque de Caxias - Um policial militar morreu e outro ficou ferido após tiroteio na Rodovia Washington Luiz, na manhã deste domingo, 29, nas proximidades da Avenida Brasil, em Duque de Caxias. Segundo informações da Polícia Militar, os agentes efetuaram um cerco contra criminosos que tentavam realizar roubos de carga na via. Houve troca de tiros.

Durante a ação, o soldado Paulo Roberto dos Santos Ferreira Junior, de 36 anos, foi atingido na cabeça e levado ao Hospital Moacyr do Carmo. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos. O outro foi atingido por projétil de arma de fogo no braço e levado ao Hospital de Saracuruna. A direção da unidade informou que o paciente estava lúcido e estável, recebendo alta às 12h10.

F. Junior era lotado no 15ºBPM (Duque de Caxias) e estava na corporação desde 2019. Ele deixa esposa e duas filhas. Até o momento, não há informação de horário e local do velório. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

Fuga para a Avenida Brasil

Após o tiroteio, os criminosos fugiram para a Av. Brasil. Imediatamente, policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) iniciaram um cerco tático e localizaram um veículo com as características informadas via rádio. Na tentativa de fugirem novamente, os suspeitos colidiram com o veículo em uma mureta, abandonaram o carro e seguiram para o interior da comunidade Parque União. Na ação um automóvel foi recuperado.