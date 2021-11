Alunos de Caxias chegam à final de campeonato de robótica - Divulgação

Publicado 09/11/2021 18:58

Duque de Caxias - Os alunos da Escola Municipal Ricardo Augusto Azeredo Vianna, em Duque de Caxias, inscreveram o Projeto “Robótica e Linguagens” com o objetivo de participar da XV Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Os estudantes da unidade educacional foram classificados para a final do campeonato e apresentarão o projeto de pesquisa do dia 1º a 4 de dezembro, no formato online.



Segundo a diretora da escola situada no bairro Jardim Olavo Bilac, Ana Paula Lage, o professor Dárcio Ranauro desenvolveu o projeto de Robótica na unidade com os estudantes do 8º e 9º Ano de Escolaridade.

“Este projeto acontece desde 2019 e inscrevemos este ano o trabalho na XV FECTI. Enviamos as atividades realizadas pelo prof. Dárcio em parceria com a professora de Língua Portuguesa Roberta Lima e fomos selecionados”.



Lage ainda ressaltou que o projeto está entre os finalistas e na próxima etapa os estudantes deverão produzir um vídeo sobre as atividades de Robótica e Linguagens desenvolvidas na UE.

“Independente do resultado é um grande privilégio que os nossos alunos tenham sido selecionados para apresentarem o projeto”, declarou a diretora.



De acordo com o prof. Dárcio, o ensino da Robótica, nas escolas públicas de Duque de Caxias, contribui no desenvolvimento de projetos que buscam a interdisciplinaridade nas diferentes áreas do conhecimento e no desenvolvimento de novas ferramentas auxiliadoras no processo de ensino aprendizagem.

“Além disso, é possível aprender conceitos de eletrônica, mecânica e programação, unidades robóticas aliadas aos Parâmetros Curriculares Nacionais e abrem também um novo caminho na educação pública e podem aumentar as habilidades em disciplinas escolares como a Ciência, a Matemática e a Língua Portuguesa. Meu sonho é expandir este projeto para outras escolas da Rede Municipal de Ensino”, disse Ranauro.



Já a secretária de Educação de Duque de Caxias, profª Roseli Duarte, parabenizou a todos os envolvidos e afirmou que a iniciativa da equipe escolar incentiva o protagonismo do aluno.

“O trabalho com projetos permite não só a superação da fragmentação do conhecimento, como também motiva a capacidade de trabalhar em equipe e compartilhar conhecimentos e saberes,” disse a gestora da pasta.