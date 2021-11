Brasil Sem Alergia é uma iniciativa caxiense - Divulgação

Publicado 10/11/2021 11:22

Duque de Caxias - Nesta quarta (10) e quinta (11), o Brasil Sem Alergia, iniciativa que já realizou mais de 500 mil atendimentos gratuitos na Baixada Fluminense, vai oferecer, gratuitamente, 1.000 testes para alergia e 1.000 testes para capacidade pulmonar (espirometria) em Nova Iguaçu, além de atendimentos médicos. A ação será realizada de 8h às 17h na Praça Rui Barbosa, no Centro, em parceria com a Cruz Vermelha de Nova Iguaçu.

Os serviços serão oferecidos na tenda do Brasil Sem Alergia, respeitando todas as normas sanitárias, sem a necessidade de agendamento prévio. Com capacidade para atender 2.000 pessoas nos dois dias, a equipe estará à disposição de toda a população da Baixada Fluminense, sem qualquer restrição.

A ação é parte do evento “Semana da Saúde”, que contará ainda com consultas com urologista, doação de sangue, teste de PSA, aferição de pressão arterial, medição de glicose, vacinação contra Covid-19 e gripe, avaliação da composição corporal e teste rápido de hepatite.

A sede do Brasil Sem Alergia fica em Duque de Caxias, na Rua Conde de Porto Alegre, 155, no bairro 25 de Agosto. O projeto já realizou mais de 500.000 atendimentos gratuitos na cidade.



Serviço



A ação: oferta de tratamento gratuito de alergias e outros serviços em saúde

Onde: Praça Rui Barbosa, Centro de Nova Iguaçu

Quando: quarta (10) e quinta (11), de 8h às 17h

Agendamento: não será necessário

Quem pode participar: todos os moradores da Baixada Fluminense, sem qualquer restrição

