Estação de Tratamento de Água do GuanduCosme Aquino / Cedae

Publicado 23/11/2021 10:32

Duque de Caxias - Boa parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro enfrentará interrupção no abastecimento de água por causa de uma paralisação, no dia 25 de novembro, para a manutenção preventiva da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu, que é operada pela Cedae. Para que o serviço seja realizado, a Cedae suspenderá o fornecimento da água que é distribuída pela Águas do Rio. Ou seja, entre 8h e 20h do dia 25/11, a concessionária não receberá água para levar até residências e estabelecimentos comerciais.

Entre as cidades atendidas pela Águas do Rio que serão afetadas está Duque de Caxias.



Durante a paralisação do fornecimento de água da Cedae, a Águas do Rio garantirá o fornecimento para serviços essenciais em suas áreas de concessão, como hospitais e casas de saúde. Apesar da manutenção durar 12 horas, segundo a Cedae o sistema leva até 72 horas para ser regularizado.

Cuidados no retorno do abastecimento

O retorno da água caindo em caixas d’água ou cisternas vazias que não tenham passado por lavagens pode revolver o resíduo que fica no fundo. Este problema é observado com frequência e é uma das razões para realizar limpezas constantes nos locais onde a água fica armazenada. Importante fazer a limpeza da caixa d`água e cisterna de seis em seis meses.

Como a população pode ajudar

Durante o período em que o abastecimento ficar prejudicado, é importante que a população economize água. Algumas dicas são importantes para que as pessoas não fiquem sem água:

· Quem tem cisternas ou caixas d´água deve enchê-las até o dia 24/11;

· Condomínios podem gerar economia interrompendo o fornecimento nos horários de pouco uso (consumo);

· Evitar regar jardins;

· Adiar a lavagem de roupas, carros e calçadas;

· Tomar banhos mais curtos;

· Desligar a torneira ao escovar os dentes e lavar as mãos;

· Juntar as louças e as ensaboar e enxaguar de uma vez.