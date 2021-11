Vereadores pedem expansão da Fundec em Caxias - Divulgação

Publicado 22/11/2021 11:16

Duque de Caxias - Durante sessão plenária, os vereadores de Caxias pediram a ampliação de unidades da Fundec no município. O vereador Alex da Juliana do Táxi (MDB) solicitou mais diálogo com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia a fim de que mais localidades sejam contempladas com as unidades garantindo acessibilidade dos jovens aos cursos profissionalizantes e ao mercado de trabalho.

“Têm alguns pontos que a Fundec não está conseguindo chegar: a região da Vila Operária e a região do Parque Beira Mar”, disse ele, lembrando que, em tais locais, já existiram as unidades.



O vereador Alex Freitas (SD) comentou sobre este desafio, apontando que a Cidade dos Meninos e Campos Elíseos necessitam de unidades da Fundação.

“A Fundec tem orçamento público, assessória jurídica, setor de licitação. É uma autarquia independente. Questiono aqui a independência da Fundec em si. Não podemos tirar o poder do presidente da Fundec e direcionar as ações”, explicou Alex.



Uma unidade nos bairros Taquara e Jardim Rotsen foram solicitadas pelo vereador Paulo Afonso (Republicanos).

“São 23 unidades no município e nós só temos duas unidades da Fundec, no 3º Distrito. Entendemos que há muitas empresas nos bairros e precisamos de uma melhor qualificação para nossos jovens para que eles possam conquistar condições de trabalho dignas”.



A vereadora Rosinha Lima (MDB) comentou sobre a reunião com o secretário Eduardo Moreira e com o presidente da Fundec, Jonas Santana, e informou que a Fundec da Vila Operária irá reabrir. Ela agradeceu o prefeito Washington Reis e os deputados federal e estadual, Gutemberg Reis e Rosenverg Reis, respectivamente, pelo empenho na área educação de Duque de Caxias.



Projetos aprovados



Ainda na sessão plenária, foram aprovados, à unanimidade, em 1º e 2º turnos de discussões e votações, os seguintes projetos:



- Projeto de Lei nº 081/2021, de iniciativa do vereador Dr. Maurício (Avante), dispondo sobre a obrigatoriedade de disponibilizar assentos destinados a idosos, gestantes, pessoas com deficiência motora e mobilidade reduzida, em área próxima aos caixas de atendimento prioritário nos supermercados e hipermercados;



- PL nº 082/2021, do vereador Valdecy Nunes (Patriota), denominando Rua Pedro Heitor de Faria a atual rua sem denominação oficial, conhecida como Rua da Estação, com início na Avenida Nelson Mauro e término na Rua Nascimento Silva, em Saracuruna, 2º Distrito;



Também foram aprovados os Projetos de Decretos Legislativos dos vereadores Drª Fernanda Costa (MDB) e Marquinho Dentista (DEM) concedendo a Wilson Miguel e a Gutemberg Reis de Oliveira dos Reis as Medalhas Cidade Duquecaxiense, respectivamente.